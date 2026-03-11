Retiran más de 70 toneladas de residuos de la antigua prisión de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha retirado un total de 71,5 toneladas de residuos acumulados en diferentes zonas de la antigua prisión, en el marco de un dispositivo intensivo de limpieza desarrollado durante tres jornadas de trabajo.

Las actuaciones realizadas por Emaya responden a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas que actualmente ocupan el recinto, así como de los propios efectivos de emergencia que deben intervenir cada vez que se produce un incidente en el interior del inmueble, los más recientes ocurridos esta misma noche, según han informado en un comunicado.

Cabe recordar que los diferentes informes municipales elaborados sobre la situación de la antigua prisión reflejan un elevado riesgo de incendio, tanto por la propia configuración del edificio --diseñado para dificultar las evacuaciones-- como por el aumento de los fuegos registrados en su interior, muchos de ellos provocados, y por la acumulación de basura en distintas zonas del recinto.

Esta situación deriva, además, en graves problemas de insalubridad y falta de higiene. En las recientes labores de limpieza han participado nueve operarios, apoyados por cuatro camiones de 26 toneladas de capacidad, una retroexcavadora giratoria, una pala mixta de neumáticos y un camión tráiler articulado con plataforma.

A estas labores se suma la instalación, el pasado miércoles, de dos contenedores en el exterior del recinto, tras la petición formulada por algunos residentes de la antigua prisión durante el pleno ordinario del pasado mes de febrero, en el que manifestaron su rechazo a que el Ayuntamiento destinara 90.000 euros a la retirada de los residuos acumulados en el interior del edificio.

Sin embargo, una semana después de su instalación, los contenedores continúan completamente vacíos, sin que se haya depositado en ellos ningún residuo por parte de los ocupantes, han lamentado desde el Consistorio

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES

Por otra parte, ante la protesta convocada este viernes en la antigua prisión contra el desalojo del recinto, así como la denominada "caja de resistencia" promovida por algunas entidades, el Ayuntamiento ha recordado que la decisión de iniciar el proceso de recuperación responde exclusivamente a criterios de seguridad y responsabilidad institucional, ante la peligrosidad que supone seguir ocupando el inmueble en las actuales condiciones.

En este sentido, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha señalado, una vez más, que instar a las personas que se encuentran en el interior del recinto a permanecer en él supone ignorar los riesgos reales que existen actualmente.

"Animar a estas personas a quedarse en la antigua prisión o promover acciones que deriven en actos incívicos son una tremenda irresponsabilidad", ha incidido Bonet.

Además, en relación a las críticas vertidas por algunas entidades, el teniente de alcalde ha rechazado rotundamente que la actuación municipal responda a criterios de discriminación o criminalización de la pobreza.

"Nuestra obligación como administración es garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en el interior del recinto, así como la de los policías y bomberos que deben intervenir cada vez que se produce un incidente", ha afirmado Bonet.

Ante este escenario, Cort ha vuelto a instar a las entidades del tercer sector y a las organizaciones sociales a colaborar con las instituciones para explorar todas las vías posibles que permitan ofrecer soluciones a las personas que actualmente residen en el recinto, en lugar de promover iniciativas que puedan prolongar una situación de riesgo elevado para las mismas o derivar en actos incívicos.

Paralelamente, el área municipal de Servicios Sociales ha puesto en reiteradas ocasiones a disposición de los residentes los recursos incluidos en la cartera municipal, con el objetivo de ofrecer acompañamiento y apoyo.

En la misma línea de trabajo, y atendiendo al ámbito competencial de esta situación, el Ayuntamiento ha instado también en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno a habilitar las medidas que estén dentro de sus competencias, teniendo en cuenta que aproximadamente el 65 por ciento de las personas que residen actualmente en el interior del inmueble se encuentran en situación administrativa irregular.

A todo ello se suma la comunicación permanente entre el Ayuntamiento, el Consell de Mallorca y el Govern, en el marco de una colaboración interinstitucional orientada a explorar todas las soluciones posibles dentro del ámbito legal y competencial correspondiente.

MÁS DE 300 ACTUACIONES

Según han recordado, el Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo numerosas actuaciones desde el inicio de la legislatura, destinadas a garantizar la seguridad de las personas que residen en el interior del inmueble y su entorno.

En este sentido, Bomberos de Palma realizó en 2024 un total de 16 actuaciones en el recinto, cifra que se elevó a 49 intervenciones durante 2025.

En lo que va de 2026 ya se han registrado una docena de actuaciones, una de las cuales obligó al rescate de cuatro personas el pasado 21 de febrero.

Por su parte, la Policía Local ha realizado hasta finales de febrero 263 actuaciones en el interior del recinto, de las cuales 143 corresponden a intervenciones que exceden las competencias habituales del cuerpo, a las que se suman 71 actuaciones desarrolladas en las calles adyacentes.

A estas actuaciones se añaden diversas intervenciones realizadas en las últimas semanas, entre ellas la instalación, el 25 de febrero, de un control de accesos en el exterior del recinto; la frustración de intentos de acceso de varias personas llegadas en patera; la detención de dos personas residentes en la antigua prisión y de otra persona de nacionalidad argelina incluida en el censo municipal, y el apuntalamiento de zonas concretas del inmueble.

También en el tapiado de pasos intermedios entre la cárcel y la zona de vivienda; intervenciones en una pelea entre dos ocupantes del recinto, que se saldó con un detenido y un herido; la extinción de un incendio intencionado en el interior del edificio, con la quema de colchones y residuos; el sellado de una apertura practicada por los ocupantes; y otra frustración por parte de la Policía de nuevos intentos de acceso al recinto.

A todas estas intervenciones se suman dos más registradas esta pasada noche, cuando la Policía Local tuvo que actuar en una pelea entre dos ocupantes del recinto, identificando a ambos por un delito de amenazas.

Además, Bomberos de Palma intervino en la extinción de un pequeño incendio en el interior del inmueble. Todas estas actuaciones responden a la necesidad de garantizar la seguridad en el interior del edificio y en su entorno, ante el incremento de incidentes registrados en los últimos meses.