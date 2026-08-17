Un niño de cuatro años, hospitalizado en estado grave tras ahogarse en la piscina del Club Náutico del Port de Pollença

Archivo - Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cuatro años ha sido hospitalizado en estado grave después de haber sufrido un ahogamiento en la piscina del Club Náutico del Port de Pollença.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar alrededor de las 09.55 horas de este lunes.

Los servicios de emergencias han recibido una llamada alertado de que un niño de cuatro años se había ahogado en la piscina.

Los socorristas le han rescatado y le han practicado las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios, quienes le han estabilizado.

El menor, de nacionalidad británica y que se encontraba con su familia de vacaciones, ha sido trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.

La Guardia Civil, dado que se ha activado el código verde, ha escoltado a los sanitarios para garantizar que el traslado por carretera era lo más rápido posible.