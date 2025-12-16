El niño de diez años herido en Palma tras caer desde un séptimo piso sigue grave, pero estable

Archivo - Coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El niño de diez años que este lunes resultó herido tras caer desde un séptimo piso en Palma sigue grave pero estable, según han señalado fuentes hospitalarias.

Cabe recordar que el suceso tuvo lugar este lunes en la calle General Riera de Palma. La investigación, en manos de la Policía Nacional, en un principio descarta que haya terceras personas implicadas en el suceso y se trabaja con la hipótesis de que haya podido ser un accidente.

El menor, según la reconstrucción de los hechos realizada hasta el momento, se habría precipitado desde un séptimo piso para después caer sobre un coche que estaba estacionado en la vía pública y más tarde acabar sobre la calzada.

Allí lo han encontrado los agentes de la Policía Local de Palma que han llegado en un primer momento y que han comenzado a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Después las han continuado los sanitarios del SAMU 061, quienes le han trasladado al Hospital Universitario de Son Espases con pronóstico reservado.