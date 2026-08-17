Los niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz' visitan Marineland con sus familias de acogida

Los niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz' visitan Marinelad con sus familias de acogida - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los niños saharauis que este año participan en el programa 'Vacaciones en paz' han visitado este lunes Marineland con sus familias de acogida, una actividad organizada por el Consell de Mallorca.

La visita les ha permitido vivir un día diferente durante su estancia en Mallorca y compartir una experiencia de ocio con las familias que los acogen este verano, ha destacado la institución insular en un comunicado.

Marineland ha cedido las entradas para todos los participantes, mientras que el Consell, a través del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, ha financiado la comida de la jornada para que todas las familias pudieran participar.

Durante la visita, los menores han recorrido diferentes instalaciones del parque, han asistido a las exhibiciones y compartido una jornada con las familias de acogida, protagonistas de un programa que, año tras año, ofrece a los niños saharauis unas semanas de descanso, atención y convivencia lejos de los campamentos de refugiados.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que "los niños y niñas necesitan poder vivir experiencias de las que cualquier menor debería poder disfrutar". "Un día como este no cambia su realidad, pero sí les regala recuerdos y momentos que esperamos que los acompañen durante mucho tiempo", ha subrayado.

Fuster también ha puesto en valor la labor de las familias de acogida y de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares (Aaspib), destacando que las familias "son el alma" de 'Vacaciones en paz'.

"Gracias a su generosidad, estos niños y niñas pueden pasar unas semanas sintiéndose como en casa, rodeados de cariño y de oportunidades que, lamentablemente, no forman parte de su día a día", ha celebrado.

Finalmente, ha remarcado que el "compromiso del Consell de Mallorca con el pueblo saharaui va más allá de estas semanas de verano" y que continúa apoyando el programa como los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria que contribuyen a mejorar las condiciones de vida en los campamentos de refugiados.