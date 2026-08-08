Los niños saharauis del programa Vacances en Pau disfrutan de una jornada lúdica en Katmandú Park. - CAIB

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 20 niños y niñas saharauis que este verano participan en el programa Vacances en Pau han disfrutado este sábado de una jornada lúdica en Katmandu Park, una actividad organizada por el Govern por segundo año consecutivo con el objetivo de ofrecerles una experiencia de convivencia y ocio durante su estancia en las Islas.

En la actividad han participado también 19 hermanos de las familias de acogida, 29 adultos y tres miembros de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, uno de los cuales ha ejercido como traductor durante la jornada, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Los menores han disfrutado de las diferentes atracciones y actividades del parque en una jornada que también ha servido para compartir tiempo con las familias que los acogen durante los meses de verano. Con esta iniciativa, el Govern reafirma su compromiso con el programa Vacances en Pau y con las entidades que lo hacen posible año tras año.

El director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, ha destacado que para el Govern es una satisfacción poder organizar, por segundo año consecutivo, una actividad como esta, que permite a los menores disfrutar de un día especial durante su estancia en el archipiélago.

"Vacances en Pau es mucho más que unas vacaciones: es un programa que refleja el compromiso de la sociedad balear con la solidaridad, la cooperación y la acogida, y queremos seguir apoyando a todas las personas y entidades que lo hacen posible año tras año", ha afirmado.

Cabe recordar que el programa permite que niños y niñas procedentes de los campamentos de refugiados saharauis pasen los meses de verano en las Islas, alejados de las altas temperaturas del desierto y en un entorno familiar. Además, durante su estancia pueden recibir revisiones médicas, oftalmológicas y odontológicas, así como participar en actividades lúdicas y culturales.

Desde su llegada, el 1 de julio, los menores han participado en diferentes actividades y han recibido atención sanitaria gracias a la colaboración de numerosos profesionales y entidades.

El 4 de julio fueron recibidos con una fiesta de bienvenida en Binissalem y, posteriormente, los menores que participaban por primera vez en el programa han pasado las correspondientes revisiones pediátricas. Todos ellos han sido sometidos a revisiones oftalmológicas y también han recibido revisiones odontológicas gracias a la implicación altruista de diversos profesionales.

El 28 de julio, los menores visitaron las principales instituciones de las Islas en una recepción institucional. El programa continuará en los próximos días con más actividades deportivas, lúdicas y culturales, antes de que los menores emprendan el viaje de regreso a los campamentos de refugiados el próximo 31 de agosto.

El Govern ha agradecido la implicación de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, de las familias de acogida, de los profesionales sanitarios voluntarios y de todas las entidades colaboradoras, que hacen posible que, un año más, el programa siga siendo una muestra de solidaridad y cooperación entre Baleares y el pueblo saharaui.