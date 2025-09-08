NNGG celebra la limitación del precio de los menús universitarios en la UIB

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones del PP de Baleares ha celebrado este lunes la decisión anunciada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, de limitar el precio de los menús en las cafeterías de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Según han recordado en un comunicado, hasta ahora, los menús del campus eran los más caros de todo el país, por lo que, con esta medida, "se avanza hacia una universidad más accesible y adaptada a las necesidades reales de los jóvenes".

El presidente de la organización juvenil, Vicenç Isern, ha declarado que "reducir el precio de los menús no solo alivia el bolsillo de las familias, sino que transmite un mensaje claro: la universidad pública debe estar al servicio de los estudiantes y no ser un obstáculo económico para ellos".

Además, ha recordado que esta medida se suma a otras iniciativas clave aprobadas durante esta legislatura como la ampliación de los umbrales económicos y la flexibilización de los requisitos académicos para acceder a la gratuidad de las matrículas universitarias.

En este sentido, Isern ha remarcado que "ha sido el PP de Baleares quien ha convertido la gratuidad de las matrículas en una medida estructural, duradera y que garantiza que ningún joven quede atrás por motivos económicos".

Por otro lado, NNGG ha subrayado la importancia del proyecto de segunda residencia universitaria, una iniciativa destinada a mejorar la vida de los estudiantes que deben trasladarse a Palma para cursar sus estudios. "Contar con espacios adecuados y accesibles supone un cambio decisivo para garantizar que ningún joven de nuestras islas vea limitado su futuro por falta de recursos o alojamiento", ha añadido Isern.