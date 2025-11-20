Nombres favoritos en Baleares: Sofía desbanca a Emma para niña y Marc sigue siendo el favorito para niño

Archivo - Escuela infantil. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sofía ha desbancado a Emma como nombre preferido por los padres para poner a sus hijas, mientras que en el archipiélago Marc sigue siendo la elección predilecta para los niños.

Así se desprende de los datos definitivos del año 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto a las niñas nacidas en 2024, se da la circunstancia que Sofía ya figuró como nombre favorito para ellas en los años 2016 y 2018, aunque el año pasado estaba en el tercer lugar.

El año pasado, por detrás de Sofía, figuraban como nombres preferidos Martina, Julia, Emma, Laia, Anna, Paula, Olivia, Mía y Lucía.

En niños, Marc sigue en lo alto de la lista de nombres predilectos para ellos desde hace 20 años. Por detrás, están Pau, Leo, Hugo, Martín, Mateo, Lucas, Enzo, Thiago y Martí.

Por su parte, Antonio y María se mantienen como los nombres más frecuente entre los residentes en el archipiélago.