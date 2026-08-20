Alerta por calor en Mallorca: el norte de la isla alcanza los 41ºC

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El norte de Mallorca ha alcanzado temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados (ºC) este jueves, una jornada en la que también se han registrado chubascos en Eivissa y Palma.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press, hasta las 16.00 horas la temperatura más alta en Baleares ha sido en Pollença, con 41,5ºC. Le sigue Artà, con 40,9ºC, la Colónia de Sant Pere, con 40,6ºC, y el puerto de Pollença, con 40,ºC.

Los termómetros han superado los 39ºC en Muro (39,5ºC) y en Petra (39,4ºC), en un día en que las Islas han registrado lo que se conoce como noche infernal, con temperaturas mínimas por encima de los 30 ºC en algunos puntos.

Por otro lado, este jueves ha dejado también chubascos en algunos puntos del archipiélago. Hasta las 16.30 horas, ha llovido en Eivissa y en Sant Antoni, donde las estaciones de la Aemet han recogido 0,1 litros por metro cuadrado (l/m2).

A partir de esa hora los chubascos se han desplazado hasta el sur de Mallorca, con ligeras lluvias en Palma (0,4 l/m2) y en el interior de la isla. La Aemet ha informado que por la noche las tormentas serán más probables.

Las rachas de viento han superado los 50 kilómetros por hora (km/h) en Cabrera y el aeropuerto de Eivissa. Igualmente, en Portocolom se ha llegado a los 49 km/h; en Sóller, a los 46 km/h; y en el puerto de Pollença, 45 km7h.

Cabe recordar que Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla por tormentas, lluvias, fuerte viento y fenómenos costeros en todo Baleares. Además, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, Menorca también estará en alerta amarilla por rissagas.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.

En caso de lluvias y tormentas, se recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconsejan no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa. En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.