La nueva financiación autonómica incluirá un fondo para compensar la insularidad y las externalidades del turismo

El ministro de Hacienda, Arcadi España (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha anunciado que el Gobierno central introducirá en el nuevo proyecto de financiación autonómica un fondo para compensar los efectos de la insularidad y las externalidades que genera el turismo.

Así lo ha confirmado la candidata del PSIB a la presidencia del Govern para las elecciones de 2027, Rosario Sánchez, en unas declaraciones a los medios ofrecidas este viernes, en las que ha señalado que el actual Ejecutivo "no ha hecho ningún intento de negociación" con el Gobierno de España.

Sánchez ha avanzado esta propuesta el mismo día en que se discutirá el nuevo sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre el que Baleares tiene previsto votar en contra.

La representante socialista ha recalcado que la administración autonómica tiene "una oportunidad para negociar" y intentar que en la tramitación parlamentaria del proyecto de introduzcan mejoras para la financiación del archipiélago.

De este modo, ha reprochado al Govern que "no se haya sentado a negociar ni con la sociedad civil, ni los partidos políticos" para plantear alegaciones al sistema de financiación. Al mismo tiempo, ha acusado al Govern de hacer "seguidismo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "en contra de los intereses de Baleares".