Nueva iniciativa contra la turistificación: proponen unir la plaza de España y el Consolat con personas 'a la fresca'

Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística.
Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística. - Tomàs Moyà - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 21 agosto 2026 10:24
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   PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Una iniciativa en redes sociales impulsada por la activista conocida como 'Madó Farta' ha animado a la ciudadanía a participar en una cadena 'a la fresca' que una la plaza de España de Palma con el Consolat de Mar.

   La propuesta consiste en unir ambos emplazamientos por personas sentadas tomando el fresco para lo que se anima a portar sillas, libros, pancartas, juegos o ganchillo. La fecha propuesta es el próximo sábado 29 de agosto a partir de las 19.00 horas.

   El recorrido propuesto de la cadena de sillas es plaza de España, plaza Porta Pintada, Sant Miquel, plaza Mayor, Jaume II, plaza de Cort, Palau Reial, Conquistador, Antoni Maura, paseo Sagrera, calle del Consolat hasta la Llotja.

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