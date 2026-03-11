Una nueva línea de ayudas dará 450.000 euros para promocionar tiendas de economía social en Mallorca

La nueva línea de ayudas dará 450.000 euros para promocionar tiendas de economía social en Mallorca - CONSELL

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto una nueva línea de ayudas de 450.000 euros para invertir en tiendas que promueven la economía social, que está destinada a empresas, cooperativas y asociaciones con puntos de venta directa de productos de Mallorca.

Según ha informado este miércoles en un comunicado, la convocatoria busca reforzar la actividad en los puntos de venta físicos de empresas, cooperativas y asociaciones que promueven la responsabilidad social, para mejorar su modelo competitivo. Así, se van a subvencionar inversiones en accesibilidad universal, eficiencia energética, equipamiento y programas tecnológicos y de organización de productos.

A cada uno de los proyectos seleccionados para ser beneficiarios de la ayuda le corresponderá una dotación de hasta 30.000 euros que se dará el mismo año que se haya realizado la inversión, si bien es posible solicitar un anticipo del 75 por ciento de la dotación.

En concreto, se aumenta la línea de ayudas para entidades con ánimo de lucro, de los 234.000 euros a los 250.000 euros, lo que supone un 7 por ciento más que en 2025 para ajustar los importes a las necesidades de los beneficiarios. Por su parte, las empresas sin ánimo de lucro dispondrán de una partida de 200.000 euros.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha explicado que "estas ayudas permitirán que las tiendas de economía social puedan seguir innovando y modernizarse, basándose en los valores del consumo de proximidad y cercanía y poniendo en valor el pequeño comercio de Mallorca, que es tan importante en nuestro tejido productivo".