Nueva normativa TIB Mallorca: animales de compañía podrán viajar en autobús a partir del 7 de junio

Animales de compañía podrán viajar en los autobuses del TIB - CAIB

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de los autobuses del TIB de Mallorca podrán viajar acompañados de sus animales de compañía, como perros, gatos, hurones y pequeñas aves no de corral siempre que vayan dentro de un transportín a partir del domingo 7 de junio.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, esta nueva medida se incluye en la nueva regulación de uso del servicio de autobús aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca y que ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

En los autobuses de la red del TIB, hasta ahora solo se permitía el acceso de perros de asistencia pero ahora, con la nueva normativa, se podrá viajar con animales de compañía siempre que viajen dentro de un transportín y no supongan ningún riesgo ni molestia para el resto de usuarios.

Está prohibido el acceso al bus con animales exóticos como, por ejemplo, reptiles, arañas o insectos y la regulación también establece que solo se permite un transportín por persona, que se debe colocar en los pies o sobre las piernas de la persona acompañante, sin ocupar un asiento.

La normativa permite el acceso al bus de los perros de asistencia y están exentos del uso del transportín. El perro deberá estar registrado por un organismo competente y al subir al bus la persona usuaria deberá mostrar el carné otorgado por la administración pública concedente.

Las nuevas normas, además de regular las condiciones generales de uso, concretan con mayor detalle las condiciones relativas al transporte de equipaje de mano, maletas, bicicletas, cochecitos de niños y otros bultos. También se recuerdan las normas de convivencia que deben seguir los usuarios con el objetivo de garantizar un viaje seguro y mejorar la calidad del servicio.

Las normas entran en vigor el próximo 7 de junio, un mes después de su publicación en el BOIB. La propuesta de las normas se publicó el pasado noviembre en el inicio de la tramitación y, durante este tiempo, ha pasado el periodo de exposición pública y ha sido debatida en el marco de las ponencias de usuarios, de operadores, así como en el Consejo Balear de Transportes. El texto final incorpora también aportaciones del IBDona y de entidades de personas con discapacidad como Aspaym.