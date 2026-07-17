Nueva operación policial en Son Banya: un detenido y droga intervenida

Actuación de la Policía Nacional y la Policía Local en el poblado de Son Banya.- AYUNTAMIENTO DE PALMA



PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el transcurso de una nueva operación policial, desarrollada de manera conjunta con la Policía Local de Palma, contra las infracciones urbanísticas en el poblado de Son Banya.

El despliegue policial se ha llevado a cabo a lo largo de la tarde de este viernes, según han informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares y el Ayuntamiento de Palma.

Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) han detenido a al menos un hombre y han intervenido diversas cantidades de heroína, cocaína, base de cocaína, marihuana, hachís y medicamento para disfunción eréctil.

También se han incautado dinero en efectivo y útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes, ha detallado la Jefatura de Policía.

A lo largo de los últimos meses las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la mano de técnicos municipales, han llevado a cabo diversas operaciones en Son Banya.

Aunque en buena parte de ellas se han detenido a personas por tráfico de drogas y se han intervenidos estupefacientes, también han estado enfocadas en combatir las infracciones urbanísticas que se dan de forma reiterada en el poblado.