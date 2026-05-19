Nueva orden de vedas en Mallorca: aumentan los cupos de caza de conejos y tórtolas

El Consejo de Caza de Mallorca aprueba la nueva orden de vedas para la temproada 2026-2027 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Caza de Mallorca ha aprobado la orden que regula las vedas para la temporada 2026-2027 con un incremento de los cupos de caza de conejos y tórtolas salvajes.

La resolución ha sido validada por unanimidad de los miembros del Consejo de Caza en un encuentro este martes en el Hipódromo Son Pardo, presidido por el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

Según ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, en la sesión se ha analizado la situación de diversas especies cinegéticas en la isla y los nuevos cupos. También se ha informado acerca de los diferentes periodos de caza para cada especie.

NOVEDADES DE VEDAS

Entre las novedades del orden de vedas para la próxima temporada, se aumenta el número máximo de capturas de conejo, con un límite de diez piezas permitidas por cazador y día (el año anterior el cupo establecido era de seis conejos). La apertura de veda será el 21 de junio con escopeta y con perros ibicencos el 23 de junio.

En el caso de la caza de tórtola salvaje, el máximo establecido es de seis capturas, dos más que en la pasada temporada. Además, se establece un cupo limitado de tórtola salvaje de 2.040 ejemplares en toda Mallorca, frente a los 1.794 de la temporada 2025-2026, cuando se autorizó la caza de esta especie tras cuatro años de moratoria.

La institución insular ha indicado que la actividad está regulada por un sistema de control de capturas en tiempo real y días específicos de la medida. Así, los cazadores tienen que utilizar la aplicación web del Consell para comunicar las capturas.

EMERGENCIA CINEGÉTICA

Igualmente, el conseller insular ha informado de la medida que adoptará la Dirección Insular de Caza, por tercer año consecutivo, de declarar la emergencia cinegética temporal de paloma torcaz y paloma en Mallorca para controlar el problema de sobrepoblación de estas especies.

De este modo, se permitirá la caza dentro de los cotos durante un periodo extraordinario establecido. El objetivo, ha señalado Bestard, es disminuir la densidad de la población de estas especies y reducir los perjuicios que ocasionan en cultivos y salud pública.

"Este problema afecta a la mayor parte de los municipios de Mallorca, si bien hay zonas comarcales específicas donde afecta de forma muy preocupante, causando graves daños en los campos y también en los núcleos urbanos", ha explicado.