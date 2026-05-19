Nueva Tarjeta Llave para abrir los contenedores de materia orgánica en Palma: cuándo y dónde obtenerla

Emaya lanza la nueva Tarjeta Llave para utilizar los contenedores de materia orgánica - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha puesto en marcha la nueva Tarjeta Llave para la apertura de los contenedores marrones de materia orgánica, que sustituirá el sistema actual, que permitía abrir los contenedores con la tarjeta ciudadana.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado en una nota de prensa que el nuevo dispositivo será gratuito y que sustituirá y modernizará el sistema actual.

Las personas usuarias del servicio en Palma deben disponer de esta Tarjeta Llave para el acceso al contenedor orgánico, ya que la tarjeta ciudadana dejará de abrir los contenedores a lo largo del mes de junio.

El proceso de recogida ya está disponible en las oficinas de Emaya situadas en la calle Joan Maragall y Son Pacs y en las mesas informativas que se distribuirán por los diferentes barrios de la ciudad.

En concreto, durante estas dos próximas semanas --del 18 de mayo al 1 de junio-- Emaya instalará mesas informativas en distintos puntos y horarios.

Para obtener la tarjeta, únicamente será necesario presentar el DNI, un documento acreditativo de residencia o de la titularidad de la actividad económica.

La recogida puede realizarse sin cita previa y será posible retirar varias tarjetas en una sola gestión, dado que los dispositivos no están vinculados a datos personales.

La información actualizada sobre los puntos informativos distribuidos por distintos barrios de Palma se puede consultar en la página web de Emaya.