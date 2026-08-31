Nueva temporada en el Teatre Principal: a partir del miércoles podrás comprar tu abono o entrada

Obra de teatro en el Teatre Principal. - TEATRE PRINCIPAL

PALMA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La taquilla del Teatre Principal de Palma se reabrirá este miércoles tanto en físico como de modo virtual con la venta de abonos y entradas de distintas modalidades artísticas para la temporada 2026-2027, mientras que la venta de entradas generales se abrirá este sábado.

El ente ha señalado este lunes en un comunicado que los abonados dispondrán de unos días de ventaja para poder seleccionar sus asientos favoritos. Además, los primeros 50 abonados que compren en la taquilla del Teatre recibirán un obsequio con tal de agradecer la fidelización de su público más habitual.

El Teatre ha recordado que el horario de taquilla es de miércoles a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos se abre la venta de entradas y abonos una hora antes de la función.

Para esta nueva temporada, se mantienen los mismos precios y modalidades de abono como muestra de compromiso con el público más fiel. Hay un amplio abanico de abonos que facilitan el acceso a la programación.

El abono 'Extra' supone un 40 por ciento de descuento por la compra de cinco o más espectáculos, salvo ópera. Con el abono general se consigue un 25 por ciento de descuento por la compra de tres o cuatro espectáculos, también excepto ópera. El abono 'Familiar Intergeneracional' descuenta el 25 por ciento por la compra de dos entradas en dos o más espectáculos.

El 'Duo Descompte' reduce el costa un 25 por ciento por la compra de dos entradas dobles a dos o más espectáculos, excepto ópera. El abono 'Danza' ofrece un 25 por ciento de descuento por la compra de dos o más entradas para espectáculos de danza. Finalmente, el abono 'Ópera' permite un descuento del 20 por ciento en la compra de dos o más espectáculos de ópera.

La temporada comienza el 25 de septiembre con la compañía La Zaranda, que presentará 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', una pieza de reflexión y crítica social sobre las periferias.

El día 27 de septiembre, Estes Guntín inaugurará la temporada de danza con 'Quiso negro', un espectáculo visual que parte del universo iconográfico y simbólico del ritual.

La tercera actuación de la temporada llegará el 30 de septiembre, con la multipremiada pieza 'L'arquitecte', de Josep R. Cerdà, presentada en el marco de la Fira B!.