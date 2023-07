El nuevo juez decano de Ibiza cree que "no tiene razón de ser" que el edificio judicial esté inacabado

IBIZA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo juez decano de Ibiza, Sergio González, ha considerado que "no tiene razón de ser" que el nuevo edificio de los juzgados esté sin terminar, asegurando que la dispersión de sedes que ahora se produce en la Isla "no es buena".

Tras comparecer ante los medios de comunicación, el magistrado ha explicado que presentó su candidatura al existir un "sentir mayoritario de que era necesario un cambio".

"Lo único que había que decidir era quién daba el paso al frente", ha añadido el juez, quien lleva 12 años en la Isla.

González se ha comprometido a ofrecer una "mayor dedicación y atención diaria" al decanato puesto que tenían "la sensación de que todo estaba estancado y parado", aunque existen cuestiones sobre las que no tienen competencias pero sí que pueden mejorar e impulsar. En este sentido, se ha referido a la finalización de las obras en el edificio del Cetis.

"Sería conveniente para Ibiza que hubiera un único edificio judicial y todo estuviera concentrado allí", ha reiterado el magistrado, quien ha señalado que es algo que no depende del decanato, pero sí que pueden "insistir en eso".

Gómez ha recordado que el proyecto de ampliación "está en una especie de limbo", lamentando que desde el Gobierno habían asegurado que las obras estarían listas el pasado mayo.

El juez decano ha criticado que haya cinco juzgados de primera instancia y uno de social que estén en el Cetis.

Sobre las carencias en los diferentes juzgados, el magistrado ha recordado que la creación de plazas y refuerzos no depende de ellos, aunque es algo que pueden impulsar puesto que "no estaría de más un juzgado nuevo de primera instancia o de instrucción".

Asimismo, ha considerado que un plus de insularidad podría mitigar la marcha del personal destinado a la Isla puesto que "no tiene sentido" que se perciba ese suplemento en zonas como Canarias, mientras que en Ibiza no se cobre cuando el coste de la vida es más elevado.