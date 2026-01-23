El nuevo módulo de atención a migrantes en tránsito del puerto de Palma, en imágenes

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Desde el pasado mes de diciembre, más de 470 personas migrantes han pasado por el nuevo módulo de atención para personas migrantes instalado por el Gobierno central en el puerto de Palma.

Se trata de una infraestructura con una capacidad máxima de 154 plazas y que no está concebida para funcionar como un lugar de acogida permanente sino para dar respuesta a un fenómeno migratorio en tránsito.

En unos 600 metros cuadrados de espacio hay diferentes carpas e infraestructuras modulares con más de un centenar de literas, un comedor, baños y duchas, un espacio para los trabajadores de la Cruz Roja y una garita de seguridad. Los migrantes, además, disponen de enchufes para cargar sus dispositivos móviles, conectarse a internet y comunicar a sus familiares que han completado el viaje en patera con vida.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Paloma Favieres, han visitado este viernes las instalaciones.

