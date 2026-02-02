Un nuevo oncólogo se incorpora al servicio de Oncología del Área de Salud pitiusa

IBIZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incorporado a la plantilla de Oncología médica a un nuevo oncólogo, Álvaro Ruiz Granados, procedente del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid. Con esta contratación, la plantilla de Oncología médica alcanza de nuevo los cinco facultativos.

Así lo ha anunciado en Ibiza la consellera de Salud, Manuela García, a los representantes de las asociaciones y plataformas oncológicas.

García, según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado, ha mantenido este lunes un nuevo encuentro con los representantes de los pacientes oncológicos. En esta ocasión, la consellera ha explicado de primera mano las últimas medidas adoptadas en el servicio, como la implantación de una enfermera gestora de casos oncológicos que iniciará su actividad a mediados de febrero.

La responsable autonómica de Salud ha aprovechado su visita al Hospital Can Misses para "agradecer el sobreesfuerzo durante estos meses de los oncólogos del Hospital con el fin de responder a las necesidades del servicio, la atención en las consultas, los inicios de tratamientos, la asistencia a los comités de tumores, la supervisión del paciente oncológico hospitalizado y los desplazamientos a Formentera".

"También quiero transmitir una vez más nuestro agradecimiento a la actitud de pacientes y asociaciones que en un momento de dificultad han demostrado serenidad, comprensión y colaboración. Estas últimas incorporaciones y las futuras permitirán recuperar progresivamente la normalidad en las consultas de revisiones, que se han visto afectadas en estos últimos meses", ha añadido García.

Por último, la consellera ha remarcado el trabajo de otras especialidades como Medicina Interna que ha asumido la atención de pacientes con antecedentes oncológicos que presentaban otras patologías.