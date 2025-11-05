El nuevo plan de servicios sociales de Mallorca contempla un fondo de urgencia social para familias con menores a cargo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plan de financiación de los servicios sociales comunitarios básicos 2025-2027 de Mallorca contará con un presupuesto de 35,8 millones de euros, un 14,5% más que en el trienio anterior, y contará con un nuevo fondo de urgencia social para familias vulnerables con menores a cargo.

Así se ha expuesto este miércoles en la Comisión de Seguimiento del Plan de Financiación convocada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y a la que ha asistido la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández.

También han estado presentes el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y diversos representantes de los ayuntamientos de Mallorca y de la Mancomunitat del Pla.

El encuentro, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha servido para hacer balance del plan anterior y coordinar las primeras medidas del nuevo acuerdo trienal, que para Mallorca tendrá una financiación de 35,8 millones de euros, un incremento del 14,5%.

El plan prevé para el conjunto de Baleares una financiación de 46,1 millones de euros y establece un marco de colaboración entre el Govern y los consells insulares para dotar económicamente a los servicios sociales comunitarios básicos, articular los programas y establecer los criterios de financiación.

Además, contempla un nuevo fondo de financiación, el de urgencia social para familias con personas menores de 18 años a cargo, que contará con un presupuesto de 905.888 euros y con el que se buscará dar cobertura a las necesidades de este colectivo vulnerable.

Uno de los fondos que incrementa más su financiación es el relativo a los profesionales de los servicios sociales comunitarios básicos, con la finalidad de satisfacer las ratios de equipos mínimos de profesionales o Unidades de Trabajos Social (UTS).

En este sentido, el fondo del plan que financia parte del coste salarial de las UTS tendrá un presupuesto total de 26,7 millones de euros, un 16,3 % más que en el anterior periodo.

"Nos hemos querido reunir con todos los ayuntamientos para dar cuenta del grado de cumplimiento del plan de financiación anterior pero también para explicar las diferentes líneas que se están poniendo en marcha en el plan actual, en el que se ha hecho un esfuerzo importante tanto por parte del Govern como del Consell de Mallorca para incrementar la financiación y crear líneas nuevas como la dirigida a familias con menores a su cargo", ha dicho Fernández.

La consellera también ha presnetado una serie de modificaciones que buscan dar más flexibilidad y margen de tiempo a las entidades locales para cubrir vacantes y cumplir las ratios establecidas, reducir la carga administrativa ante ausencias o procesos de contratación, sin afectar a la prestación de los servicios esenciales.

Está previsto que todas estas modificaciones sean ratificadas en la conferencia sectorial del próximo día 10 de noviembre.

Sánchez, según ha indicado el Consell de Mallorca en otro comunicado, ha destacado que la comisión de seguimiento "es un espacio clave para garantizar la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos", pero también para reforzar la colaboración con los ayuntamientos, "que son la primera puerta de entrada de los ciudadanos al sistema de servicios sociales".

Además, ha subrayado que el nuevo plan "permite consolidar la estructura de los servicios sociales municipales" y, al mismo tiempo, "avanzar hacia modelos más preventivos y comunitarios, adaptados a las necesidades de cada territorio".

En el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), también se han expuesto las principales líneas del nuevo convenio entre el IMAS y los ayuntamientos, que prevé una inversión total de 27 millones de euros, y se ha presentado el informe de justificación de la anualidad 2024 y el cierre del convenio 2022-2024.

Por su parte, la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, ha señalado que el IMAS "apuesta por un trabajo de proximidad con los equipos municipales" porque son ellos los que conocen la realidad de las familias.

Ha remarcado que este plan es una "herramienta fundamental" para dar estabilidad a los equipos profesionales e impulsar nuevos perfiles y proyectos comunitarios que "mejoren la respuesta ante las situaciones de vulnerabilidad".

El plan de financiación 2025-2027 introduce dos nuevas líneas, la primera está destinada a reconocer e impulsar la figura del coordinador o referente de los servicios sociales comunitarios básicos y la segunda para incorporar otros perfiles profesionales dentro de los equipos municipales.

En total, el IMAS destinará 6,6 millones de euros a perfiles de psicología, 5,1 millones a otros profesionales municipales y 3,3 millones a proyectos comunitarios y ayudas de urgencia social durante el trienio.

El convenio, estructurado en cinco líneas de actuación, incluye la financiación de UTS, con una dotación de 3,7 millones de euros, y un apoyo específico a la coordinación técnica de los equipos municipales, con un importe global de 112.000 euros.