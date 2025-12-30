Nuevo protocolo en Son Espases: enfermeras de Urgencias se incorporan al equipo de paro cardiaco

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha reformulado su protocolo de atención de paros cardiacos intrahospitalarios a partir de las recomendaciones de las guías clínicas, que insisten en que los equipos estén bien entrenados y coordinados para actuar en estas situaciones críticas, de manera que las enfermeras de Urgencias se incorporan a estos equipos.

Según ha detallado la Conselleria de Salud este martes en un comunicado, el equipo de paro está formado no solo por médicos del Servicio de Urgencias, sino también por enfermeras del mismo servicio de Urgencias, que se suman como referentes en la intervención gracias a su formación específica y experiencia en casos de alta complejidad.

Hasta ahora, la atención inicial se realizaba con el personal médico de Urgencias y la enfermería referente del paciente, cuyo papel continúa siendo esencial para anticipar y actuar en primera instancia. Sin embargo, la incorporación de la enfermería de Urgencias aporta, asegura la Conselleria, un valor añadido a la respuesta rápida y organizada.

El equipo de Urgencias acude al paro cardiaco, que puede producirse en áreas asistenciales y no asistenciales, con su propio material, lo que garantiza la seguridad del paciente.

Este cambio refuerza la coordinación multidisciplinar y mejora la calidad de la asistencia en momentos críticos, a la vez que asegura que el hospital cumple con los estándares recomendados a nivel clínico.