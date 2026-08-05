Nuevo récord de presión humana en Baleares: más de 1,86 millones de personas en mayo, un 2% más

Archivo - Turistas en Palma de Mallorca, calle de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Presión Humana (IPH) en Baleares ha batido un nuevo récord con 1,86 millones de personas en el archipiélago en mayo, un 1,99% más que el quinto mes de 2025 y 36.316 personas más, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) consultados por Europa Press.

Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de mayo de 2026 se registró el día 29. El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,66 millones de personas en el conjunto del archipiélago, un 1,57% más.

La media de mayo fue de 1,76 millones de personas, lo que representa una subida del 3,31% o, lo que es lo mismo, de 56.516 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 29 de mayo, con 1,39 millones. En Menorca el día de más presión fue el 28 con 169.013 personas; en Eivissa fue el 26 de mayo, con 280.046 personas, y en Formentera, el día 30, con 27.218 personas.