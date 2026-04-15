El número de familias que compiten por un alquiler en Baleares crece un 7% y un 21% en Palma

Archivo - Un cartel de una vivienda en alquiler. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los anuncios de viviendas en alquiler publicados en el portal inmobiliario idealista en Baleares recibieron una media de 36 contactos de familias antes de darse de baja, una cifra que es un 7% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2025.

Según los datos del portal, en el caso de Palma, los anuncios recibieron de media 69 contactos, con un incremento del 21%.

"Lo que los datos ponen de manifiesto es que en los mercados en los que se han aplicado los topes de precios la dificultad de las familias para acceder al alquiler se sigue incrementando. Se ha conseguido frenar la subida de los precios a costa de reducir la oferta, lo que aumenta la competencia por hacerse con una vivienda y fomenta procesos de elitización del alquiler. Solo los perfiles mejor posicionados económicamente se benefician de estas medidas mientras que cada vez son más las familias a quienes se les niega el acceso a una vivienda", ha afirmado el portavoz de idealista, Francisco Iñareta.