El número de viajeros de autobús aumenta un 0,9% en enero en Palma y suben un 3,9% los viajeros en metro

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma subió un 0,9% en enero y los que se decidieron por el metro crecieron un 3,9% de media el pasado mes de enero con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de Palma registraron un total de 4,51 millones de pasajeros en el mes de enero, mientras que 160.000 pasajeros optaron por el metro.

Extremadura (+9,3%) País Vasco (+6,7%) y Castilla y León (+3,6%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Murcia, Galicia y Madrid con retrocesos de un 6,5%, 3,9% y un 2,9%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.