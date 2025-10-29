La OBIA organiza una charla para familias sobre la prevención de trastornos adictivos en niños y adolescentes

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) organiza para el próximo lunes una jornada informativa dirigida a las familias para promover la prevención y la detección precoz de los trastornos adictivos en la infancia y la adolescencia.

La charla, titulada 'A tiempo', tendrá lugar el lunes a las 17.30 horas en la sala de actos de la Conselleria de Educación y Universidades. Es abierta al público y gratuita, y también podrá seguirse por el canal de YouTube del Govern.

Durante la jornada se ofrecerán herramientas para identificar y afrontar las nuevas formas de adicción que afectan a los niños y jóvenes, tanto las relacionadas con las sustancias como las no asociadas al consumo, como el uso excesivo de pantallas y redes sociales.

La directora de la OBIA, Esther Balaguer, inaugurará el acto, que contará con la participación de expertos en psiquiatría infantil y juvenil.

Entre ellos, el psiquiatra y profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Miquel Roca abordará los trastornos mentales en niños y adolescentes desde una perspectiva epidemiológica.

Seguidamente, el psiquiatra de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA-Jove) Ismael Baena tratará las adicciones con sustancias, como el alcohol y el cannabis, entre otras; y Teresa Albons, también de la UCA-Jove, analizará las adicciones sin sustancias centradas en las pantallas y redes sociales.

La sesión concluirá con una mesa de debate abierta a las aportaciones del público y un acto de clausura institucional a las 20.00 horas.