La obra de Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs se expondrá en ARCOmadrid 2026 de la mano del Institut d'Estudis Baleàrics - CAIB

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Tornar-se un cos d'aigua' de los artistas Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs se expondrá en el estand del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en el ARCOmadrid 2026.

Esta obra ha sido la ganadora de la convocatoria abierta del IEB para seleccionar un proyecto de comisariado para su estand en esta feria, que se celebra del 4 al 8 de marzo en Madrid.

Entre los cinco proyectos presentados, la propuesta curatorial de Javier Sánchez Martínez ha sido la mejor valorada por el jurado, según han presentado desde el IEB en un acto este lunes.

El jurado está integrado por la comisaria Pilar Cruz, el comisario comisario Sebastià Mascaró Cabrer, el galerista Juan González de Riancho, la responsable del área de artes visuales del IEB, Karen Müller, y el director del IEB, Llorenç Perelló.

Durante el acto, al que han asistido Perelló, junto con el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, y el conseller de Turismo, Culutura y Deportes, Jaume Bauzà, se ha presentado el proyecto 'Tornar-se un cos d'aigua' que pone en relación diversas obras escultóricas de ambos autores.

El objetivo, según el comisario Javier Sánchez, es desplegar un imaginario alternativo del cuerpo a través de la obra de dos creadores que parten de una actitud de disidencia hacia la escultura.

El trabajo del artista, escritor y editor Gabriel Pericàs ha estado presente en las galerías Digestivo, Pelaires, PM8/Francisco Salas, en el Casal Solleric y en la Fundación Joan Miró de Barcelona.

De su lado, Ana Laura Aláez es reconocida por exponer en la sala Montcada, el Museo de Arte, Arquitectura y Diseño de Oslo, el Guggenheim de Bilbao o en Es Baluard.

El IEB participa desde 2019 con un estand propio en la sección de espacios culturales de ARCOmadrid con el objetivo de fomentar la visibilización e internacionalización de los artistas de Baleares en acontecimientos estratégicos.

Así, los proyectos que se presentan a la convocatoria tienen que ser propuestas hechas por curadores con participación de un artista de las Islas.

Hasta ahora, el IEB ha presentado los proyectos 'El instante antes de que algo suceda', con Lara Fluxà, Gabriel Pericàs e Ian Waelder, al cuidado de Allélon; 'Réplica. Tour de force', de Joan Morey, al cuidado de Jesús Alcaide; así como 'Spleen de Teheran. Càmera lúcida', de Núria Marqués, al cuidado de Alexandra Laudo.

También se ha expuesto 'Mediterranean Souvenirs: Ofrenes', de Julià Panadès, al cuidado de Àngels Miralda; 'Perímetre de seguretat', de Isabel Servera, presentada por Pilar Cruz, y 'Tapís', de Mònica Fuster, al cuidado de Sebastià Mascaró Cabrer.