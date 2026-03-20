La obra 'L'enemic' de José Martret se estrenará en el Teatre Principal de Palma el próximo jueves 26

Presentación de la obra 'L'enemic' en el Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La obra 'L'enemic', una adaptación de 'Un enemigo del pueblo' del actor y director José Martret, se estrenará en el Teatre Principal de Palma el próximo jueves 26, con un primer pase a las 20.00 horas.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la función contará con pases el viernes 27 y el sábado 28 de marzo, a las 20.00 y 18.00 horas respectivamente.

La obra, adaptada del clásico del dramaturgo Henrik Ibsen, narra la historia del doctor Thomas Stockmann --Tomàs Estelrich en la versión de Martret--, director médico de un balneario en una pequeña ciudad. Tal y como explica el Consell, "este centro vertebra toda la actividad económica de la población, y sus habitantes dependen de él para mantener su estatus y bienestar".

"Cuando el doctor descubre que las aguas están contaminadas, decide hacerlo público por responsabilidad, lo que desencadena un conflicto con el poder político, los intereses económicos y la propia sociedad, que ve amenazada su principal fuente de riqueza", han explicado.

En palabras del director, José Martret, esta obra "invita a un viaje al embrión de la descomposición, al punto de partida donde se inició el no retorno, y también a un viaje al centro de la mentira que nos vendieron, tanto quienes la defendieron, como quienes la compraron".

Según ha añadido, esta obra "acierta de lleno, y da igual que en la original los personajes hablen de un balneario, cuando en Baleares nunca hemos tenido cultura de estos espacios". "El espectador de aquí, sentado en el patio de butacas, se sentirá interpelado al instante, porque el teatro es metáfora y no necesita ser explícito", ha asegurado.

La consellera insular de Turismo y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que con esta obra el Teatre Principal "consolida su compromiso con producciones de calidad y con textos que interpelan directamente a la sociedad actual".

El montaje de la producción cuenta con la interpretación de Toni Gomila, Lluqui Herrero, Rebeca Del Fresno, Caterina Alorda, Miquel Gelabert, Xavi Frau, Pedro Mas, Àlvar Triay, Joan Llobera y Enka Alonso.

Además de Martret, que también se encarga de la dirección, completan el equipo artístico Jaume Manresa (diseño de sonido y música), Pedro Yagüe (iluminación), Alessio Meloni (escenografía), Ana López Cobo y Sara Sánchez (vestuario), Agnès Llobet (ayudante de dirección) y Juanma Palacios (regidor).