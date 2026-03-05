La obra 'Tornar-se un cos d'aigua' representa al IEB en ARCOmadrid 2026

La obra 'Tornar-se un cos d’aigua', de Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs, representa al IEB en ARCOmadrid 2026. - GOIB

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Tornar-se un cos d'aigua' ha inaugurado el estand del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en ARCOmadrid 2026 tras resultar ganadora de la convocatoria de la institución para representar a la entidad.

Según la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, la escultura de los artistas Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs, con comisariado de Javier Sánchez, abrió el estand de esta edición de la feria.

Gabriel Pericàs, artista, escritor y editor, ha presentado su trabajo en galerías como Digestivo, Pelaires, PM8/Francisco Salas, en el Casal Solleric y en la Fundación Joan Miró de Barcelona.

Por su parte, Ana Laura Aláez es reconocida por exposiciones en la Sala Moncada, el Museo de Arte, Arquitectura y Diseño de Oslo, el Guggenheim de Bilbao y en Es Baluard Museu con la muestra 'Som Palau / Som estable'.

La obra presentada en ARCO integra varios trabajos de Aláez y Pericàs para "desarrollar un imaginario alternativo del cuerpo", según ha señalado la Conselleria.

El IEB participa en ARCOmadrid desde 2019 con un stand propio en la sección de espacios culturales, con el objetivo de "fomentar la visibilización e internacionalización de los artistas baleares".

Entre los proyectos anteriores destacan 'El instante antes de que algo suceda', de Lara Fluxà, Gabriel Pericàs e Ian Waelder, comisariado por Allélon; 'Rèplica. Tour de force', de Joan Morey, al cuidado de Jesús Alcaide; y 'Spleen de Teheran. Càmera lúcida', de Nuria Marqués, al cuidado de Alexandra Laudo.

Otras ediciones han incluido 'Mediterranean Souvenirs: Ofrenes', de Julià Panadès, al cuidado de Àngels Miralda; 'Perímetre de seguretat', de Isabel Servera, presentado por Pilar Cruz; y 'TAPÍS', de Mònica Fuster, al cuidado de Sebastià Mascaró.