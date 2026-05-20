Las obras en uno de los cuarteles de Es Castell descubren un túnel que conecta con Cala Corb

Túnel en el Quarter Comte Cifuentes des Castell - CAIB

MENORCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de demolición de los edificios anexos al Quarter Comte Cifuentes de Es Castell han motivado el descubrimiento de un túnel subterráneo que, según las primeras observaciones, podría datar del siglo XVIII, tal y como han avanzado este miércoles la Conselleria de Educación y Universidades.

Esta infraestructura presenta características similares a los túneles existentes en el Fuerte de Marlborough de Maó y, de acuerdo con las primeras inspecciones, conecta el recinto del cuartel con Cala Corb.

Desde el Ejecutivo autonómico han destacado que, ante este hallazgo, el Ayuntamiento de Es Castell impulsa un análisis técnico detallado con el objetivo de determinar el estado de conservación del túnel, su valor patrimonial y las actuaciones que se deben llevar a cabo.

En este contexto, han subrayado que las obras de demolición, iniciadas en el marco del convenio de colaboración entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Es Castell, "se adaptarán a los resultados de estos estudios técnicos para garantizar la continuidad de las actuaciones con todas las garantías".

Estas actuaciones son fruto de un acuerdo entre ambas instituciones, mediante el que el Ayuntamiento de Es Castell ejecuta la demolición de los edificios anexos del cuartel, mientras que la Conselleria de Educación y Universidades financia el proyecto con una aportación de 647.878 euros. Una vez finalizada esta fase, el Govern cederá provisionalmente el uso de la explanada resultante, de 3.222 metros cuadrados de superficie, al Ayuntamiento para destinarla a zona de aparcamiento hasta el inicio de las obras de rehabilitación del futuro centro.