Las obras de la nueva comisaría de Policía Nacional de Maó durarán 18 meses

Obras futura nueva comisaría de Maó - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MENORCA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y el alcalde de Maó, Héctor Pons, han participado este lunes en el acto de colocación de la primera piedra de las obras de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Maó, que esta semana inician su fase de cimentación y que tienen un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

El edificio, que cuenta con una inversión prevista de 13 millones de euros y que se alzará en un solar cedido por el Ayuntamiento de Maó, nace con el propósito de "dotar al municipio y a la plantilla de la Policía Nacional de unas instalaciones modernas que optimizarán la gestión de los servicios y la atención a la ciudadanía", según ha explicado Rodríguez.

El delegado ha subrayado que la nueva comisaría dispondrá de espacios "modernos y adaptados" a personas con movilidad reducida, zonas específicas para la atención a víctimas y tecnología de última generación para reforzar las tareas de investigación, prevención y gestión de este cuerpo policial.

Además, ha añadido que el proyecto cumple con los estándares de certificación de sostenibilidad establecidos por el organismo independiente Green Building Council España, con el objetivo de obtener la certificación de construcción de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo.

El delegado ha destacado también que la construcción de esta nueva comisaría es "una prueba más de la voluntad del Gobierno central de llegar a todos y cada uno de los territorios y de la enorme apuesta del Estado por lo público y por invertir en proyectos que revierten a todos los ciudadanos".

"Quienes tomamos decisiones al frente de las administraciones tenemos la responsabilidad de gestionar bien los recursos, según criterios de servicio público y no por intereses políticos o personales", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Maó ha agradecido la cooperación entre administraciones para mejorar las condiciones de trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para una mejor atención a la ciudadanía.

Además, ha valorado el trabajo realizado por los anteriores alcaldes, cuando cedieron la parcela y contribuyeron a proyectar un futuro modelo de ciudad pensado para dotar la ciudad con el equipamiento necesario.

Pons también ha reivindicado la necesidad de dar un uso al edificio que quedará vacío cuando la comisaría se traslade a la nueva sede.

Las nuevas dependencias de la Policía Nacional de Maó se incluyen en el Plan de Infraestructura para la Seguridad del Estado, que es competencia del Ministerio del Interior, y que, en una segunda fase, aprobada el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros, contempla la ejecución de los nuevos inmuebles residenciales para la Policía Nacional y para la Guardia Civil en Ibiza y Santa Gertrudis, respectivamente. Cada uno de estos dos proyectos está cuantificado en 16,5 millones de euros, lo que suma un total de 33 millones de euros de inversión en esta nueva fase de actuaciones.