Obras teatrales, jornadas y un memorial de mujeres asesinadas, entre los actos programados por el 25N en Baleares

PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación organizada en Baleares por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, contendrá numerosas actividades, la mayoría en Mallorca, entre ellas obras teatrales, jornadas o un memorial de mujeres asesinadas.

Así lo ha informado en rueda de prensa la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, acompañada de representantes del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma, destacando que, por primera vez, las administraciones competentes en la gestión, atención y prevención de la violencia contra las mujeres han unido esfuerzos en un programa común en el marco del día internacional.

Esto, según Cirer, no es irrelevante, ya que es "un reflejo de la unidad, la determinación, la verdadera preocupación y el trabajo transversal que supone para este Govern la lucha contra la violencia machista".

Fruto de esta colaboración interinstitucional, el programa de actos se iniciará el próximo 17 de noviembre con la II Jornada sobre Violencia Machista y Salud Mental, que tendrá lugar en Manacor, e incluye diversos talleres, representaciones teatrales y exposiciones. El acto conmemorativo se celebrará, de su lado, el 25 de noviembre en Can Balaguer.

La presentación, este miércoles, ha contado con la presencia de la pintora Carolina Adán, quien se ha encargado de ilustrar el programa de actividades. A través de cinco ilustraciones, la artista ha querido representar las diferentes etapas en las que se encuentra una mujer desde que comienza el maltrato hasta que logra romper las cadenas y liberarse, gracias al apoyo tanto de las instituciones como, especialmente, de su entorno.

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, ha destacado también, durante el acto de presentación, la alianza establecida entre el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Palma "en un tema tan importante como este", porque "las instituciones tienen el deber de actuar conjuntamente e ir coordinados".

Igualmente, el conseller insular ha avanzado que el Consell de Mallorca ha elaborado un programa propio con actividades relacionadas con el 25N "que en breve se presentará públicamente". Con todo, ha anunciado que el acto central del Consell será en memoria de las víctimas de violencia machista, que se llevará a cabo en Raixa el 24 de noviembre. También habrá actividades de formación y de sensibilización alrededor de la isla, como exposiciones, conferencias, talleres, cuentos, teatros y debates.

También han estado presentes en la presentación la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud, Interculturalidad e Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Catalina Salom.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN MALLORCA

El 17 de noviembre, en el marco del programa de actividades organizado, se llevará a cabo la II Jornada sobre Violencia Machista y Salud Mental en colaboración con el Consell de Mallorca.

El día 18, a partir de las 10.00 horas, se desarrollará en plaza de España, calle Sindicato, Plaza Mayor y los mercados del Olivar y Pere Garau la diada informativa 'Et feim costat contra la violència masclista'.

El 21 de noviembre será el turno, en la sala de prensa del edificio de Cort, de la presentación del Informe anual sobre las violencias contra las mujeres, mientras que del 22 de noviembre al 16 de diciembre se podrá disfrutar de la exposición 'Mirada Creuada' en el Centre Flassaders.

El 24 de noviembre se celebrará en Raixa el memorial de las mujeres asesinadas y el día 25, en Can Balaguer, se llevará a cabo el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El 26 de noviembre se representará la obra 'Ginoide' en el Teatre Mar i Terra; el 30 de noviembre se desarrollará la IV Jornada de coordinación institucional en el marco del 25N; el 31 de noviembre la obra 'Ginoide' se trasladará al Teatre de Son Servera, y el 3 de diciembre, al Teatre Principal de Inca.

ACTIVIDADES EN MENORCA E IBIZA

El programa cuenta también con diferentes actos organizados en Menorca e Ibiza.

En el caso de Menorca, el 23 de noviembre se representará la obra 'Ginoide' en el teatro Sant Miquel de Ciutadella, y el 25 de noviembre se celebrará una mesa informativa en el centro asesor de la mujer, la acción de sensibilización 'No es No' y, posteriormente, la representación teatral 'No es No' en el Parc Es Freginal de Maó.

En Ibiza, el 3 de noviembre se representará la obra de trato 'CLIC. Cuando todo cambia'; el 16 y 17 de noviembre se ofrecerá una formación en atención de agresiones sexuales; el 17 de noviembre se representará la obra 'Ginoide' en el centro Can Jeroni; el 22 de noviembre se llevará a cabo la jornada 'Reflexionando sobre el caso Rubiales'; el 27 y 28 de noviembre se desarrollará el taller 'Ponte en su piel', y el 28 de noviembre, en el centro cultural de Jesús, se celebrará la jornada 'Diferentes caras, misma violencia'.