La OCB pide a Prohens la convocatoria "urgente" del Consell Social de la Llengua Catalana

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, la convocatoria "urgente" del Consell Social de la Llengua Catalana, para tratar el Plan de Actuaciones Urgentes en Materia de Política Lingüística que, según ha lamentado la entidad, "duerme dentro de un cajón desde marzo".

En una nota de prensa, la OCB ha informado que ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que convoque de manera "urgente" el Consell Social de la Llengua Catalana (CSLC) y ha recordado que este no se reúne desde hace 15 meses y que la situación actual del catalán "no permite más demoras".

El presidente del OCB y vicepresidente del Consell Social de la Llengua Catalana, Antoni Llabrés, se ha dirigido a Prohens como presidenta del Govern y presidenta del CSLC para reclamar que se convoque de forma "inmediata" una reunión del Pleno del Consell Social, precedida de una reunión preparatoria de la Comisión Permanente, para tratar el Plan de Actuaciones Urgentes en Materia de Política Lingüística.

Este Plan, elaborado por la Ponencia de Planificación Lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana después de recibir el encargo en el último Pleno del CSLC el día 1 de julio de 2024, se presentó el mes de marzo de 2025 y, según han apuntado desde la OCB, todavía no se ha recibido ninguna respuesta. El Plan contiene 15 medidas "prioritarias", en palabras de la entidad, que tendrían que implementarse de manera "inmediata" ante el actual estado de salud de la lengua catalana en las Baleares en materia de enseñanza, sanidad, servicios sociales, ocio o juventud, entre otros. Sin embargo, siete meses después de haber presentado este Plan de Actuaciones Urgentes, ha lamentado, los miembros de la Ponencia todavía no han recibido respuesta y el Pleno del CSLC no se reúne desde hace 15 meses.

La OCB ha subrayado que la situación sociolingüística actual exige medidas "urgentes" y "efectivas" de acogida e integración lingüística y, en este sentido, Llabrés ha considerado que "es perentorio que los poderes públicos reaccionen y asuman sus responsabilidades en la protección y promoción de la lengua propia de las Baleares". Por eso, la entidad ha pedido a Prohens una convocatoria "urgente" del Pleno del CSLC y la reunión previa preparatoria de su Comisión Permanente.