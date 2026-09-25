La OCB y profesores de música de Baleares piden que 'La Balanguera' se incluya en el currículum Primaria y Secundaria

Archivo - Acto de la cantada popular de 'La Balanguera' en la plaza Mayor de Palma, por el centenario de la versión musical del himno de Mallorca. - OCB - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB), la Asociación de Docentes de Música de las Islas Baleares (Admib) y el Área de Didáctica de la Expresión Musical de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha propuesto que 'La Balanguera' se incorpore en el currículum de Música de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria.

El poema de Joan Alcover, con música de Amadeu Vives, es el himno oficial de Mallorca, la OCB ha resaltado que constituye una "pieza fundamental" del patrimonio cultural y musical de la isla y que, por este motivo, tiene que "tener una presencia estable dentro de la formación de las nuevas generaciones", según ha indicado la entidad en un comunicado.

"El conocimiento y la interpretación de la obra ofrecen varias posibilidades educativas. En el ámbito musical, permite trabajar la interpretación vocal e instrumental, la escucha y el repertorio vinculado en el patrimonio y, a la vez, facilita la conexión entre música, literatura y conocimiento del patrimonio cultural de Baleares", ha resaltado.

La OCB destaca especialmente la experiencia de la cantada de 'La Balanguera', que contó con la participación de escuelas e institutos de Secundaria y que puso de manifiesto el interés y la capacidad de convocatoria de la pieza entre el alumnado y los centros educativos.

Para la entidad, esta experiencia demuestra que 'La Balanguera' puede tener un papel que vaya "más allá de una actividad puntual o conmemorativa" y que puede convertirse en un "elemento integrado en la formación musical del alumnado".

Por este motivo, la OCB, Admib y el Área de Didáctica de la Expresión Musical de la UIB piden a la Conselleria de Educación y Universidades que el conocimiento y la interpretación de la obra "no dependan únicamente de la iniciativa de cada centro o de cada docente", sino que cuenten con una presencia curricular que "garantice el conocimiento por parte de todo el alumnado".

Paralelamente a la propuesta dirigida a la Conselleria, las entidades han trasladado a los centros educativos la petición que los departamentos de Música incorporen 'La Balanguera' dentro de sus programaciones de curso.

Por otro lado, la OCB enmarca esta iniciativa en la necesidad de reforzar desde "la educación, la transmisión y la valoración del patrimonio cultural propio". "La escuela es un espacio privilegiado para que niños y jóvenes conozcan las manifestaciones culturales de su entorno y establezcan una relación activa con este patrimonio", han alegado.

La propuesta se inscribe también en la tarea de la OCB de promoción y difusión de la figura y la obra de Joan Alcover, especialmente en el marco de las actividades vinculadas al Año Alcover, en que se conmemora el centenario de su muerte y del estreno musicado de 'La Balanguera'.

El OCB ha defendido que mantener vivo el legado literario y humanístico del autor y garantizar que 'La Balanguera' sea conocida e interpretada por las nuevas generaciones, contribuye a "preservar y transmitir el patrimonio cultural de Mallorca".