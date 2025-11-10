Ocho centros educativos de Menorca reciben el galardón de Centro Ecoambiental

MENORCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la de Educación y Universidades, en colaboración con Departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación del Consell de Menorca, han distinguido este lunes a ocho centros escolares de Menorca con el galardón de Centro Ecoambiental, en el marco del Programa de Centros Ecoambientales, que el curso pasado alcanzó su vigésimo primera edición.

En total, participaron 154 centros educativos de Baleares, 19 de ellos de Menorca, de los cuales ocho han recibido el galardón, mientras que otros 11 han sido reconocidos con el certificado de participación por su compromiso con la sostenibilidad.

Desde el Govern han subrayado que el premio es un reconocimiento público a los centros educativos que han alcanzado los objetivos marcados en la ambientalización del centro durante dos cursos escolares consecutivos. Los centros que participan en el programa pero no reciben el galardón son distinguidos con el certificado de participación como muestra de su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio natural.

En una nota de prensa, el Govern ha informado que los centros premiados en esta edición son Sant Francesc de Sales, Biel Martí, Cap de Llevant, Joan Ramis i Ramis, Josep Maria Quadrado, Josep Miquel Guàrdia, Maria Àngels Cardona y Pasqual Calbó i Caldés.

El objetivo del Programa de Centros Ecoambientales es impulsar la educación para la sostenibilidad dentro de la vida de los centros educativos de Baleares. La iniciativa da apoyo a los centros para que puedan diseñar y aplicar proyectos ambientales integrados en sus currículos y planes de estudio, mediante un plan de acción propio que permita alcanzar los objetivos definidos.

En el conjunto de Baleares, se ha premiado a 75 centros y 79 han recibido el certificado de participación, un hecho que constata el incremento constante de la implicación de los centros educativos en el programa.

Han presidido el acto el director insular de la Reserva de Biosfera, David Vidal Seguí, y la directora territorial de Educación de Menorca, Alexandra Marquès Rotger, y ha contado con la participación de alumnos y profesores de los centros reconocidos, así como de personal del Consell de Menorca y del Servicio de Calidad y Educación Ambiental de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.