Ocho heridos leves por el frenazo de un autobús del TIB en la Estación Intermodal

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas leves este lunes a consecuencia de un frenazo del autobús del TIB en el que viajaban, en un andén de la estación intermodal de Palma.

El incidente ha ocurrido a las 17.45 horas de este lunes y el conductor del autobús ha avisado al SAMU 061 de que varias personas habían resultado heridas tras el frenazo.

Según la información del SAMU, se han activado tres ambulancias, un vehículo de logística y otro vehículo de mando sanitario. Los servicios de emergencias han realizado una primera asistencia en el lugar a ocho heridos leves.

Posteriormente, siete de los heridos han sido trasladados a distintos hospitales en estado leve.