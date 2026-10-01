Octubre comienza con tiempo otoñal y posibles lluvias torrenciales en Baleares para este fin de semana

Archivo - Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia en el Paseo del Borne de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Baleares ha previsto para este final de la primera semana un tiempo propio del otoño y ha activado los avisos amarillos y naranjas en distintos puntos de las islas por tormentas y lluvias, que podrían llegar a ser "torrenciales".

Así lo ha asegurado la portavoz de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, que en declaraciones a Europa Press ha destacado que esta situación se debe a la convergencia de aire frío en niveles altos de la atmósfera y aire cálido y húmedo de levante en la superficie.

De cara a este jueves se espera un cielo entre cubierto y muy nuboso, que podría ir acompañado de chubascos y tormenta. Guerrero ha advertido que esta madrugada ya han caído precipitaciones débiles que no han llegado a los 0,5 l/m2.

Sin embargo, ha puntualizado que a partir de las 14.00 horas se prevén precipitaciones fuertes, por lo que se han activado los avisos de nivel amarillo por hasta 30 l/m2 en una hora.

El viernes seguirá una situación similar con un aviso naranja activado en Eivissa y Formentera, ya que esta confluencia de aires pronostica una situación adversa en la zona este de la península pero, debido a su cercanía, existe la posibilidad de que afecte a las Pitiusas de igual manera.

En el sur de Mallorca y la Serra de Tramuntana también se activará el aviso amarillo por lluvias que podrían dejar hasta 20 l/m2 en hora entre las 10.00 y las 20.00 horas.

El sábado y el domingo seguirá este tiempo otoñal con un cielo nuboso o cubierto, con posibilidad de chubascos acompañados de tormenta y la posible llegada de otra perturbación atmosférica para el lunes.

Guerrero ha indicado que estos días se producirá un descenso de las temperaturas de uno o dos grados cada una, puesto que en varios puntos de las islas se han vivido incluso noches tropicales y tórridas por temperaturas que no han bajado de los 25ºC en puntos de la costa y de los 22ºC en el interior del archipiélago.

Consultada por la anomalía térmica para esta época del año, la representante de la Aemet ha indicado que las mínimas en estos meses son 16ºC y las máximas suelen rondar los 27ºC, por lo que se han llegado a rebasar en cinco y seis grados, respectivamente.