Los ocupados en actividades turísticas en Baleares crecen un 8,9% interanual en octubre

MADRID/PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ocupados en actividades turísticas en Baleares se han situado en octubre en los 112.230 trabajadores, lo que supone un aumento del 8,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, según los datos publicados este lunes por Turespaña, del total de ocupados en actividades turísticas en el décimo mes del año en las Islas 99.130 son asalariados, un 10% más, y 13.100 son autónomos, un 1,1% más.

Baleares es la segunda comunidad autónoma con el mayor aumento en octubre en el número de afiliados a actividades vinculadas al sector turístico, con un incremento de 9.190 en cifras absolutas.

En toda España, las afiliaciones en el sector turístico ascendieron a 2.855.255 en el mes de octubre, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña.