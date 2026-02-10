La Oficina para la Transición Energética de Baleares registra 966 consultas en enero

Archivo - Oficina para la transición energética de Baleares - CAIB - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina para la Transición Energética de Baleares, una iniciativa impulsada por el Instituto Balear de la Energía (IBE), cerró el pasado mes de enero con un total de 966 consultas, una cifra que lo convierte en el segundo mejor mes desde la puesta en marcha del servicio -empatado con septiembre de 2025-.

Según ha detallado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, la mayor parte de las consultas estuvieron relacionadas con la ayuda para la tramitación de subvenciones energéticas, con 360 peticiones. A continuación, destacan las consultas sobre el estado de los expedientes de subvenciones (214) y las solicitudes de información sobre convocatorias de ayudas (204).

Por otro lado, las consultas vinculadas a la Red Melib alcanzaron las 77 peticiones, mientras que el asesoramiento sobre la factura de luz y el gas registró 43 consultas y los trámites relacionados con el bono social, 34. Otros motivos de consulta fueron el asesoramiento en producción de energía renovable (13), la rehabilitación energética de viviendas (7) y los autoconsumos compartidos del IBE (5).

En el ámbito de la asistencia técnica en los municipios, la Oficina para la Transición Energética llevó a cabo durante enero el seguimiento de expedientes de las ayudas Piteib Sectores, dirigidas al sector público, así como acciones informativas sobre la convocatoria Fotopar26, sobre el autoconsumo para personas físicas, en varios municipios de Mallorca y Menorca.

En municipios como Es Mercadal, se continuó con el asesoramiento y el seguimiento del expediente de subvención Refugis25, y también con el apoyo en relación con la adjudicación del contrato marco eléctrico. En Sant Antoni de Portmany se llevaron a cabo varias actuaciones, entre las que destacan la revisión de las auditorías energéticas y del PEIE del CEIP Can Coix, la coordinación para la derivación de usuarios de servicios sociales y el acompañamiento del autoconsumo colectivo del CEIP Cervantes.

En cuanto a la atención itinerante, durante el mes de enero los equipos se desplazaron a los municipios de Maó, Sant Lluís, Es Mercadal, Sant Antoni de Portmany, Ferreries, Alaior, Sant Joan y Calvià.

En materia de sensibilización, la Oficina elaboró un taller de capacitación energética dirigido al personal docente y no docente del CIFP Llevant de Manacor, en el marco del nuevo servicio de acompañamiento a centros educativos con instalaciones de fotovoltaica pública.

Además, en enero se inició la fase de acompañamiento a los usuarios del autoconsumo compartido del IBE en Sant Antoni de Portmany mediante la realización de un taller. De este modo, los usuarios de este primer autoconsumo compartido del IBE en Ibiza se suman al acompañamiento que se lleva a cabo desde 2024 con los usuarios de cuatro autoconsumos compartidos en Menorca y de los 25 existentes en Mallorca, que ya se encuentran en funcionamiento.

Actualmente, se dispone de oficinas plenamente operativas en Palma, Manacor, Inca, Ciutadella, Ibiza y Formentera, así como de dos equipos itinerantes en Mallorca, Menorca y Eivissa, y de un equipo multidisciplinar formado por 20 profesionales.