La Oficina para la Transición Energética duplica la atención ciudadana en agosto y supera las 11.700 consultas en 2025

La Oficina para la Transición Energética de Baleares (Oteib) ha registrado en agosto un total de 632 consultas, lo que supone un 127% más que en el mismo mes de 2024, cuando se contabilizaron 278.

Además, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, entre enero y agosto de 2025, ha atendido a 11.711 personas, lo que representa un incremento del 198,9% respecto al mismo periodo de 2024 (5.889). Asimismo, las actividades formativas, participativas y técnicas se han duplicado, pasando de 85 en 2024 a 178 hasta agosto de este año (+47,8%).

Las principales peticiones en agosto han estado relacionadas con el asesoramiento en subvenciones y la red de movilidad: ayuda en la tramitación (233), cuestiones sobre la red Melib (125), información sobre el estado de expedientes (110) y solicitudes de información sobre convocatorias (88).

Del total de usuarios atendidos, un 61% ya había realizado consultas anteriormente y un 10% eran usuarios de la Melib. En cuanto a los canales de atención, el 54% acudió de manera presencial, el 34% contactó por teléfono y el 22% lo hizo por correo electrónico.

ASISTENCIA A MUNICIPIOS

El apoyo a los ayuntamientos es otro de los ejes de actuación de la Oficina. Así, hasta agosto, se ha presentado la carta de servicios en Mancor de la Vall, Deià y Valldemossa, además de mantener reuniones con el Ayuntamiento de Felanitx para la optimización de suministros y la búsqueda de líneas de trabajo conjuntas con el área de servicios sociales.

Se han remitido informes de optimización de suministros a los municipios de Banyalbufar y Algaida, con un impacto económico estimado en 3.560 euros, y se han elaborado 33 informes de producción mensual de autoconsumos compartidos del Instituto Balear de la Energía (IBE).

En Menorca, se ha trabajado con el Ayuntamiento de Es Castell en la inscripción al autoconsumo compartido del IBE y se ha revisado la instalación fotovoltaica del IES Maria Àngels Cardona. En Eivissa y Formentera se ha hecho seguimiento para la firma del convenio de autoconsumo colectivo del IBE en Eivissa.

En total, se han llevado a cabo 134 acciones de asistencia técnica a municipios, principalmente vinculadas a la optimización de suministros eléctricos, energía fotovoltaica, subvenciones, autoconsumos compartidos del IBE, planes de acción de energía sostenible y clima, licitaciones y cuestiones jurídicas. También se han gestionado 196 consultas y encargos específicos realizados por los ayuntamientos.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Durante agosto, la Oficina preparó la programación de talleres para septiembre, incluyendo actividades sobre facturación energética solicitadas por entidades sociales y ayuntamientos. También inició la tercera fase de acompañamiento de 13 proyectos de autoconsumo compartido del IBE, mediante la organización de listados de usuarios, la reserva de espacios y la calendarización de los talleres de acompañamiento.

En total, hasta la fecha se ha convocado a 634 personas a participar en estas actividades de sensibilización.