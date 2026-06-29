Las Oficinas de Transición Energética atienden a más de 11.500 usuarios hasta mayo, un 50% más que hace un año

Oficina para la Transición Energética de Baleares. - CAIB

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas de Transición Energética (OTE) del Govern atendieron a 11.542 usuarios entre enero y mayo de este año, un 50,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, cuando registraron 7.679 consultas.

Según ha informado este lunes la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, el aumento refleja el creciente interés de la ciudadanía por las ayudas públicas y por las medidas para reducir el consumo energético.

Las consultas estuvieron relacionadas principalmente con las subvenciones energéticas. En concreto, las OTE gestionaron 1.174 consultas sobre el estado de expedientes, 1.095 sobre la tramitación de ayudas y 979 vinculadas a las convocatorias de subvenciones.

Asimismo, atendieron 496 consultas sobre la red de Movilidad Eléctrica de Baleares (MELIB), 323 sobre la tramitación del bono social, 273 sobre facturas de electricidad y gas, 70 sobre producción de energía renovable y 47 sobre autoconsumo compartido.

La red de Oficinas de Transición Energética cuenta con seis sedes permanentes, ubicadas en Palma, Inca, Manacor, Menorca, Ibiza y Formentera. Además, presta servicio mediante atención telefónica, correo electrónico y una oficina itinerante que se desplaza periódicamente a distintos municipios del archipiélago para acercar el asesoramiento energético a la ciudadanía.