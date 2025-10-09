Las Oficinas para la Transición Energética atienden más de 600 solicitudes al mes

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, en el Parlament - PARLAMENT

El director general de Economía Circular defiende la exención de cuotas de coches eléctricos a los 'rent a car' PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas para la Transición Energética de Baleares han atendido más de 600 solicitudes al mes en los últimos seis meses, el 70 por ciento de las cuales basadas en asesoramiento de la factura energética.

Así lo ha señalado este jueves el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, en una comparecencia en la Comisión de Economía del Parlament solicitada por el PSIB.

En este sentido, Viu ha destacado que las solicitudes en estas oficinas han ido aumentando gradualmente desde su implantación. En cuanto a las atenciones en asesoramiento de la factura energética, ha puesto en valor que se contribuye así a luchar contra la pobreza energética y a mejorar la competitividad de los ciudadanos.

Según Viu, las Oficinas para la Transición Energética son un punto de acercamiento con el ciudadano. "Es una ayuda, sobre todo, para vencer la barrera digital y, a veces, el lenguaje administrativo", ha resaltado.

Por otro lado, ha defendido la exención de cuotas de vehículos eléctricos por parte de las empresas de 'rent a car', introducida en la ley de simplificación administrativa, argumentando que esta medida "no permitía" la descarbonización.

"Algunos de los 'rent a car' presentaron como justificación la compra de patinetes, biciletas y motocicletas como vehículos", ha asegurado. Así, según Viu, se acordó con las empresas un "compromiso" de descarbonización.

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

La reunión de la comparecencia ha arrancado con críticas por parte de PSIB y MÉS a la primera intervención del director general, quien se ha ceñido a la pregunta de la solicitud registrada por el PSIB.

"Va a ser muy sencillo y nos vamos a poner de acuerdo muy rápido, porque dando contestación a las explicaciones de los diferentes proyectos de ayuda del IBE, tengo que decirles que el IBE no gestiona ningún proyecto de ayudas", ha dicho.

De su lado, la socialista Malena Riudavets ha reconocido que la petición de comparecencia estaba equivocada, aunque ha recordado que tras informar del error se aceptó que Viu compareciera para explicar los proyectos que se están desarrollando desde el IEB.

También ha reprochado la actitud del director general el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha calificado de "lamentable" que Viu no haya hecho explicaciones en su primera intervención cuando ya se había especificado que había un error en la solicitud. "Usted ha entrado aquí con mi respeto y saldrá sin el mismo", le ha dicho.