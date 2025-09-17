Oliver toma posesión de su cargo de presidente de la Audiencia de Palma y marca entre sus objetivos reducir los retrasos

Acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Gabriel Oliver. - EUROPA PRESS

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Gabriel Oliver, ha tomado posesión de su cargo este miércoles y se ha marcado entre sus objetivos la búsqueda de soluciones para la reducción de los retrasos que tiene el tribunal.

Así lo ha indicado el magistrado en declaraciones a los medios, tras el acto solemne que le ha confirmado en su cargo al frente de estos juzgados, por lo que ha señalado que estudiará si la nueva reforma de la oficina judicial les puede ayudar en esta tarea.

En ese sentido, ha señalado las limitaciones de la carga de trabajo que tiene la Audiencia Provincial y ha indicado que se tiene que procurar incrementar el personal para que la justicia mejore su funcionamiento.

