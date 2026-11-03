Once empresarios de Baleares se encuentran entre los 100 españoles más ricos

Archivo - Miguel Fluxá, fundador del Grupo Iberostar recibe la Encomienda de la Real Orden de Isabel La Católica - IBEROSTAR - Archivo

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Once empresarios de Baleares, encabezados por el presidente ejecutivo de Grupo Iberostar, Miguel Fluxà, se encuentran entre las 100 personas más ricas de toda España.

De ellas, según el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España publicado este martes, siete se dedican al sector turístico y cuatro a la banca.

En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2026 asciende a la cifra récord de 300.530 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,1% respecto al pasado año.

La lista la encabeza Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, cuya fortuna se ha elevado un 13,9% en comparación a 2025, hasta los 125.200 millones de euros. Tras él, en los primeros puestos se sitúan su hija Sandra Ortega (11.500 millones de euros); el presidente de Mercadona, Juan Roig (9.800 millones); el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet (8.100 millones), o el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo (7.800 millones).

El 'top ten', Hortensia Herrero, una de las principales accionistas de Mercadona (5.500 millones); Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid (4.900 millones)el empresario de centros comerciales Tomás Olivo (4.900 millones); María del Pino Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino (4.200 millones); y Miguel Fluxà (4.100 millones).

Es el único empresario balear entre los diez más ricos, aunque no muy lejos, en los puestos 13 y 15, respectivamente, se sitúan los accionistas de Corporación Financiera Alba Carlos March (3.300 millones) y Juan March Delgado (3.100 millones).

En los puestos número 26 y 27 están, respectivamente, los copropietarios del Grupo Riu, Carmen Riu Güell y Luis Riu Güell, ambos con una fortuna de 1.800 millones de euros.

Más abajo, en el puesto 55 está el copresidente y copropietario del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló Vadell (1.100 millones), seguido inmediatamente del copropietario, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, con la misma fortuna.

En el puesto 60 está la accionista de Corporación Financiera Alba Gloria March Delgado (1.000 millones); en el 71 está la presidenta del Grupo Piñero, Isabel García Lorca (800 millones); en el 77 está el propietario de Palladium Hotel Group, Abel Matutes (740 millones), y en el 79 está la accionista de Corporación Financiera Alba Leonor March Delgado (720 millones).