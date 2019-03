La ONCE reparte en Palma 260.000 euros durante este fin de semana

Publicado 25/03/2019 11:35:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha repartido en Palma 260.000 euros durante este fin de semana a través del Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años de este domingo y de un premio de 20.000 euros en el sorteo de este sábado.

Según ha detallado la entidad, el vendedor de la ONCE Juan Carlos Fons Ferri ha llevado la suerte a Palma con el cupón premiado con el Sueldazo de este domingo. En este sentido, Ferri comercializa los productos de juego de la ONCE de forma ambulante por el barrio de Camino de Jesús, de Palma, donde ha dejado estos 240.000 euros de premio.

Por su parte, el vendedor Francisco Fernando Puchol Vercher ha dejado un premio de 20.000 euros del sorteo de este sábado desde su quiosco situado en la calle Manacor de Palma.

CUPÓN DE FIN DE SEMANA

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, según ha explicado la ONCE, los sorteos del fin de semana ofrecen premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, además de 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Finalmente, han recordado que los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE y han insistido en que los clientes pueden elegir el número que deseen a través del Terminal Punto de Venta (TPV) o adquirirlos desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.