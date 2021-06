La opción de compartir la propiedad intelectual de la vacuna de la COVID, a debate en el próximo pleno del Parlament

PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La posibilidad de compartir la propiedad intelectual de la vacuna de la COVID-19 se debatirá el próximo martes, a partir de las 10.00 horas, en el pleno del Parlament.

Esta Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Cámara por MÉS per Mallorca pretende instar al Gobierno a reconocer la vacuna como un bien público, así como la necesidad de compartir su propiedad intelectual para afrontar la pandemia de manera global y garantizar la equidad y el acceso a la misma.

Además, esta iniciativa parlamentaria busca que el Parlament inste al Ejecutivo a apoyar ante los organismos internacionales que hagan falta la propuesta de compartir el conocimiento científico que se ha desarrollado para combatir la COVID-19.

En relación también con la pandemia del coronavirus, aunque esta vez a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en el próximo pleno del Parlament se debatirá una iniciativa parlamentaria referente al plan para las familias en tiempos de la COVID-19.

El PP intentará, a través del Parlament, instar al Govern balear a que vele por priorizar a las familias vulnerables en el acceso a los programas y servicios públicos desarrollados por las administraciones y servicios públicos; a desarrollar la ley 8/2018 de apoyo a las familias; y a aprobar el Plan de conciliación laboral y familiar de Baleares antes de junio de este año, entre otras medidas.

Igualmente, buscará que el Parlament inste al Gobierno central a que impulse una ley de familias monoparentales. También, que inste al Ejecutivo a modificar la ley 40/2003, de 18 de noviembre, y ampliar los incentivos fiscales de la ley 26/2015 de 28 de julio para que se pueda mantener la condición de familia numerosa sin límite de renta para el acceso a las ayudas públicas; otorgar la categoría especial a partir del cuarto hijo; ampliar la duración del periodo de excedencia para el cuidado de los hijos para los padres de familias numerosas; y que el título se mantenga hasta que el hijo cumpla los 26 años.

El Grupo Parlamentario Popular llevará, asimismo, al próximo pleno de la Cámara la votación de la Proposición No de Ley (PNL) relativa a reducir las tasas de los puertos que dependen de Autoridad Portuaria de Baleares (APB), tras el empate producido en comisión.

OTROS TEMAS A DEBATE

Por otro lado, durante el pleno del Parlament del próximo martes se debatirán otra serie de temas, como los fondos Next Generation UE, en una interpelación del Grupo Mixto, y la política del Govern en relación con la pesca de arrastre, en una moción a propuesta del PP.

Asimismo, durante la sesión de preguntas de control al Govern se debatirá a cerca de temas como el certificado COVID, la reapertura del ocio nocturno y la ley de educación de Baleares.

En cuanto al proyecto de la primera Ley de Educación de Baleares aprobado este miércoles, la coordinadora autonómica de Cs y portavoz, Patricia Guasp, quien preguntará sobre este asunto a la presidenta Armengol en el próximo pleno, ha anunciado que interpondrán enmiendas para "evitar que sea una legislación ideológica". "Todo el empeño de esta formación será llegar a consensos con la comunidad educativa y con el máximo espectro político".

También el Grupo Parlamentario Popular, a través de su responsable de educación en el Parlament, Núria Riera, ha avanzado que presentará enmiendas al proyecto de la primera Ley de Educación de Baleares para "defender la libertad de los padres" para escoger centro, modelo educativo o lengua de primera enseñanza; "que haya equilibrio entre las dos lenguas cooficiales"; y que el texto promueva "la cultura del esfuerzo".

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox-Actúa Baleares en el Parlament, Jorge Campos, ha anunciado esta semana que llevarán al Tribunal Constitucional la ley educativa de Baleares, que ha calificado como "engendro adoctrinador".

A diferencia de los partidos de la oposición, el portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha asegurado que esta ley es un "hito clave", "fruto de un proceso de mucho trabajo y amplio consenso". Y, además, ha valorado que incluya cuestiones como la financiación, para evitar que las leyes "se queden en palabras bonitas", ya que esto garantizará la inversión al margen del incremento poblacional.

En este sentido, la responsable de educación del Grupo de Unidas Podemos en el Parlament, Gloria Santiago, ha valorado que aumentar la financiación llevará a mantener los ratios reducidos en las aulas que se han hecho por la pandemia, y "romper con la herencia de barracones que dejó el PP".

Si bien, ha precisado, que se presentarán enmiendas al proyecto de Ley de Educación de Baleares para que el objetivo de destinar un mínimo del cinco por ciento del PIB a educación sea inmediato, en lugar de progresivo, como plantea el texto aprobado este miércoles por el Consell de Govern.

Por su parte, MÉS per Menorca ha calificado de "decepcionante" el anteproyecto de ley educativa aprobado por el Govern, un texto que en opinión de la formación "se queda corto" y no plasma "lo que fue el pacto educativo" de Illes per un Pacte.

Con todo, el PSIB, a través de su portavoz parlamentaria, Pilar Costa, ha expresado esta semana que su grupo tiende la mano a la oposición para que la ley educativa "tenga el máximo consenso", ya que "nace con visión de futuro y para perdurar en el tiempo".