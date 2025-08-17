El operativo estival de la Guardia Civil en Ibiza contabiliza más de 70 detenciones

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Recurso. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Ibiza, en el marco del dispositivo de seguridad 'Zulu-Bravo', ha reforzado la vigilancia y protección en zonas de ocio de la Isla con el fin de prevenir y reducir los delitos contra la libertad sexual y relacionados con el tráfico de drogas, entre otros. Por el momento, se han registrado más de 70 detenciones.

Según ha informado Guardia Civil en un comunicado, el dispositivo cuenta con una estructura operativa especifica que integra unidades de investigación formadas por especialistas en Policía Judicial, unidades del Servicio Cinológico adiestrados especialmente en la detección de drogas y dinero y efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad. Estas unidades se despliegan de forma coordinada con las unidades territoriales para actuar de manera preventiva y reactiva.

En lo que va de temporada el plan de prevención desplegado en Ibiza ha obtenido resultados muy significativos, según ha resaltado el Instituto armado.

En total, se han interpuesto 664 denuncias relacionadas con infracciones en materia de drogas; 56 denuncias por tenencia de armas y cinco denuncias por desobediencia o falta de respeto a agentes de la autoridad.

Asimismo, se han practicado 73 detenciones, varias de ellas vinculadas a delitos de tráfico de drogas, y se han prestado nueve auxilios a ciudadanos, demostrando así la vertiente asistencial de la labor de la Guardia Civil.

Finalmente, en materia de incautaciones, las intervenciones han permitido retirar de la venta al menudeo más de 3.000 dosis de marihuana, hachís cocaína, éxtasis, MDMA y la sustancia conocida como 'tusi', impidiendo su distribución en zonas de ocio.