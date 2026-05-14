La oposición en el Consell critica la presencia de Bestard en el pleno y pide a Galmés que le cese

Bestard, junto al resto de representantes de Vox en el Consell de Mallorca. - VOX

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Consell de Mallorca ha criticado este jueves la presencia en el pleno del vicepresidente insular, Pedro Bestard, envuelto en una polémica por el supuesto uso personal de coches oficiales, y ha reiterado al presidente, Llorenç Galmés, su cese.

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha denunciado la "situación esperpéntica e indigna" y ha acusado a Galmés de "avergonzarse" de tener a Bestard como vicepresidente.

"Hemos visto mucho tiempo a Bestard sentado solo, abandonado por Galmés. O cuando entra Galmés, hace salir a Bestard. Intenta evitar la foto de los dos", ha afirmado Cladera, que ha llamado la atención sobre el hecho de que sólo han coincidido en la mesa cuando había que votar.

Cladera se ha preguntado quién está frenando el cese de Bestard. "¿Prohens? ¿Abascal? ¿Mantener su silla a cualquier precio?", ha cuestionado la portavoz de los socialistas, que ha calificado como "indigno" que un vicepresidente se aproveche de los recursos públicos y haya incumplido de manera flagrante el código ético.

La portavoz del PSIB en la institución insular también ha recordado que el caso de la portavoz del PP, Núria Riera, se ha vuelto a abrir, después de que la consellera de Presidencia del Govern, Antònia Estarellas, admitiera en el Parlament que Riera "había vuelto a hacer una rueda de prensa sin que esto represente un deber inexcusable a los efectos de la ley", repitiendo prácticas irregulares mientras es funcionaria.

Durante el pleno para debatir las propuestas de resolución derivadas del Debate de Política Genera, la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perellí, por su parte, ha ironizado sobre una de las propuestas de Vox sobre el buen uso de los recursos públicos.

"Hay que tener una cara para venir aquí a dar lecciones sobre el uso correcto de los recursos públicos mientras tienen al vicepresidente convirtiendo los coches oficiales en una especie de 'Uber Premium' personal", ha afirmado la ecosoberanista.

Perelló ha reprochado el "silencio cómplice" del PP ante el caso, que ha bautizado como el 'falcon de Marratxí', y ha criticado que Galmés todavía no haya exigido responsabilidades políticas a Bestard.

"Si esto lo hubiera hecho cualquier otro partido, Vox estaría hoy pidiendo dimisiones, querellas y probablemente una manifestación con banderas gigantes. Pero cuando lo hacen ellos, resulta que es austeridad patriótica", ha espetado.

MÉS considera especialmente grave que el debate sobre el modelo de isla y las propuestas para afrontar la crisis de la vivienda, la saturación turística o el deterioro de los servicios públicos haya quedado eclipsado por "las polémicas y los privilegios" del gobierno de PP y Vox.

"Nos vienen a hablar de defensa de los ciudadanos mientras votan en contra de políticas de vivienda. Nos hablan de libertad mientras intentan censurar lengua, cultura y memoria democrática", ha remarcado Perelló.

Para la formación ecosoberanista, la polémica de Bestard ha hecho caer "la máscara regeneradora" con la que Vox intentaba presentarse ante la ciudadanía.

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha afirmado que si los informes prometidos sobre la polémica no se presentan en dos semanas, Galmés tiene que cesar a Bestard.