La oposición critica que decretos de vivienda den "soluciones con fecha de caducidad" pero celebra las medidas "útiles"

Archivo - Imagen de la protesta por un desahucio en Palma. - STOP DESNONAMENTS MALLORCA - Archivo
PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han coincidido en señalar que los decretos de vivienda del Gobierno central "no entran en el fondo" del problema y aporta "soluciones con fecha de caducidad", aunque han reconocido que contiene medidas "útiles".
De esta manera se han pronunciado los representantes de las tres formaciones en las ruedas de prensa ofrecidas tras la Junta de Portavoces del Parlament, celebrada este miércoles.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha resaltado la "incompetencia" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por no haber tramitado un proyecto de ley de vivienda que recogiera estas medidas, en lugar de presentarlas por la vía del real decreto. Algo que ha calificado de "fraude procedimental" por no permitir a los grupos parlamentarios debatir cada una de las medidas y por lo que ha llegado a pedir su dimisión.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha destacado que estos decretos se han aprobado "gracias a la movilización popular" y ha planteado que se "presione" a todos los partidos para conseguir convalidar ambos decretos.
Desde Més per Menorca, el diputado Josep Castells ha reprochado al Gobierno central que sea una "respuesta reactiva" y que ahora se tenga que votar todo el decreto como una "moneda al aire", pese a que en algunas medidas puedan no estar de acuerdo.