La oposición no ha recibido todavía la llamada del Govern para negociar el techo de gasto

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
PSIB, Vox, MÉS per Mallorca y Més per Menorca no han recibido todavía la llamada del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para recabar apoyos para la aprobación del techo de gasto, mientras que el PP confía en que, como anunció Costa, los contactos se iniciarán esta semana.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles en la Cámara autonómica, la oposición ha coincidido igualmente en advertir al Ejecutivo autonómico que ya va con retraso para que los Presupuestos autonómicos puedan aprobarse, como es habitual, antes de Navidad.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha alertado de la "anomalía" de que el techo de gasto todavía no se haya aprobado y que, por lo tanto, los Presupuestos de 2026 no se hayan presentado, mientras que Lluís Apesteguia, de MÉS per Mallorca, ha ironizado con que igual el portavoz "no tiene su número". El ecosoberanista ha insistido en que el Govern "está fuera de tiempo".
El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha confirmado que no habido ningún movimiento por parte del PP o del Govern, mientras que Manuela Cañadas, de Vox, ha explicado igualmente que no ha recibido la llamada del conseller. "Tampoco me extraña después de decir el viernes pasado que no negociaría nada", ha añadido.
