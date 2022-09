La oposición reclama a Armengol que anuncie una bajada de impuestos durante el Debate de Política General

El PSIB asegura que la propuesta de Ximo Puig no supone una bajada "generalizada" de impuestos

PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de la oposición --Cs, PP y El PI-Proposta per les Illes Balears-- han reclamado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que anuncie una bajada de impuestos durante el Debate de Política General que tendrá lugar la próxima semana en el Parlament.

Así lo han destacado los grupos de la oposición, tras la Junta de Portavoces de este miércoles en la que se ha fijado que el Debate de Política General se celebre, a partir de las 10.00 horas, el 4 y el 5 de octubre.

La política fiscal centrará gran parte de este debate, que comenzará el primer día con la intervención de la presidenta Armengol y seguirá el segundo día con el discurso de los distintos grupos de la Cámara autonómica.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, ha recordado que los 'populares' presentaron en julio una Proposición de Ley de reforma fiscal, que contó con el voto en contra de Armengol, en la que se proponía una bajada de impuestos. "Estamos en disposición de poner esta reforma fiscal a disposición de Armengol para que el próximo martes anuncie toda la reforma fiscal del PP o parte", ha señalado.

La rebaja del IRPF que propone el PP balear es de medio punto para rentas inferiores a 30.000 euros y un cuarto de punto para rentas superiores a 30.000 euros. "Que copie las medidas del PP o que copie a los presidentes socialistas que han copiado al PP", ha dicho en referencia al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Por su parte, el portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, también ha avanzado que pedirá al Govern que deflacte el IRPF para las rentas bajas y medias. "Consideramos que esta medida fiscal ya debería haberse adoptado hace tiempo. Es escandaloso que las administraciones públicas estén aumentando su recaudación tributaria a causa de la inflación y no hagan nada por las personas que tienen más dificultades para llegar a finales de mes", ha censurado.

En la misma línea se ha expresado la portavoz parlamentaria de Ciudadanos (Cs), Patricia Guasp, quien espera de Armengol "autocrítica real no disfrazada de complacencia" y "anuncios no reciclados". En este punto, ha pedido a la presidenta que anuncie una deflactación del IRPF y "un compromiso firme" por parte del Gobierno de España para desarrollar fiscalmente el Régimen Especial de Baleares (REB).

EL PSIB, EN CONTRA DE UNA BAJADA "GENERALIZADA" DE IMPUESTOS

Por otro lado, la portavoz del Grupo Socialista, Pilar Costa, ha considerado que el debate se debe centrar en las medidas tomadas a consecuencia la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania y en "hablar del futuro" de las Islas.

Preguntada por los posibles anuncios de Armengol en materia Fiscal, Costa ha dicho que desconoce el contenido del discurso de la presidenta, pero sí ha recordado que el PSIB está en contra de aplicar una bajada "generalizada" de impuestos, ya que "la desaconsejan las principales autoridades económicas de Europa".

Sobre la bajada de impuestos anunciada por Ximo Puig, también del PSOE, la diputada ha asegurado que la propuesta del presidente valenciano no es una bajada "generalizada" de impuestos. "De lo que puedo hablar es de lo que defiende el PSOE en Baleares", ha remarcado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha indicado que la propuesta de Puig será analizada por parte de la Ejecutiva de MÉS, dado que en este momento no tienen un posicionamiento al respecto. No obstante, Ferrà ha destacado que los ecosoberanistas son más partidarios de plantear bonificaciones o ayudas que de rebajar el IRPF.

OTROS TEMAS PARA EL DEBATE

Además de la política fiscal, otros temas centrarán el Debate de Política General de la próxima semana.

Concretamente, MÉS ha avanzado que abordará temas como el cambio climático, el decrecimiento turístico, la situación del catalán en las Islas o el acceso a la vivienda. Ferrà ha resaltado que la soberanía de Baleares será otro de los ejes de su discurso y preguntará a la presidenta por cuestiones como las inversiones ferroviarias o las competencias que establece el Estatuto de Autonomía.

Además de la vivienda y la superpoblación de la comunidad, El PI también insistirá en su rechazo al actual modelo de financiación. "Provoca que las comunidades infrafinanciadas como Baleares no nos podamos permitir rebajas fiscales que otras comunidades autónomas sí pueden", ha censurado.

"La financiación es la clave de la discusión que tenemos ahora. Vemos que existe una competición de adopción de medidas fiscales. El PI rechaza cualquier armonización y reclama más autonomía normativa", ha concluido.